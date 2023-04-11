Батько футболіста луганської «Зорі» загинув на фронті, захищаючи Україну

Щодня з гарячих точок нашої країни, яка веде запеклу боротьбу за збереження своїх територій із державою-терористом росією, приходять сумні новини про загибель наших воїнів-героїв.

Луганська «Зоря», що зазнала поразки від «Кривбасу», який тренує екснаставник команди Юрій Вернидуб, повідомила на своїй сторінці в Instagram, що на війні з рашистами загинув батько 19-річного захисника Ярослава Кисіля — Валентин Анатолійович.

«На жаль, війна забирає найкращих та найсильніших. Сьогодні ми дізналися, що Україна втратила ще одного героя. Пішов із життя батько нашого гравця Ярослава Кисіля — Валентин Анатолійович Кисіль. Співчуваємо сім'ї та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій пам'яті. Слава Україні!» — повідомила пресслужба «Зорі», прикріпивши фото загиблого героя.

Додамо, що 19-річний Ярослав Кисіль є вихованцем «Зорі», дебютував за основний склад у листопаді минулого року, вийшовши на заміну в домашньому поєдинку з «Олександрією» (4:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста збірної України Віталія Миколенка взяв до рук зброю та став на захист рідної країни.

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