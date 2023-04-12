«Манчестер Сіті» громить «Баварію», Холанд встановлює черговий рекорд: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, в Манчестері та Лісабоні пройшли перші матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Баварія» (Німеччина) — 3:0 (Родрі, 27, Бернарду Сілва, 70, Холанд, 77).

«Баварію» не дуже часто перемагали в єврокубках останнім часом, а з великим рахунком — і поготів. «Манчестер Сіті» це вдалося, причому Родрі забив перший гол у Лізі чемпіонів, а Холанд став першим футболістом у вищих лігах європейських чемпіонатів, якому вдалося цього сезону набрати 50 очок за системою «гол+пас» (45 голів та 6 гольових передач) .

«Бенфіка» (Португалія) — «Інтер» (Італія) — 0:2 (Барелла, 51, Лукаку, 82, з пенальті).

До минулого уїк-енду «Бенфіка» не програвала в домашніх матчах у всіх турнірах із початку цього сезону. Але приємні серії для підопічних Рогера Шмідта обірвалися спочатку на внутрішній арені (1:2 від Порту), а тепер і в єврокубках. Лісабонці протягом усього поєдинку хоч і володіли ініціативою, але забити хоча б один гол так і не змогли, водночас самі пропустили двічі після перерви та поставили себе у дуже скрутне становище.

Зазначимо, що поєдинки-відповіді пройдуть у Мюнхені та Мілані 19 квітня.

Додамо, що в інших перших матчах чвертьфінальної стадії зіграють «Реал» — «Челсі» та «Наполі» — «Мілан».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч «Реал» — «Челсі».

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