Де дивитись онлайн «Реал» — «Челсі»: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів

У середу, 12 квітня, у Мадриді та Мілані відбудуться ще два перші матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал» (напередодні відбудуться зустрічі «Манчестер Сіті» — «Баварія» та «Бенфіка» — «Інтер»).

Королівський клуб продовжує боротьбу за трофей і цього сезону. В суперниках команди Карло Анчелотті — лондонський «Челсі», який після звільнення Грема Поттера призначив тимчасовим головним тренером легендарного Френка Лемпарда.

Перед протистоянням на «Сантьяго Бернабеу» суперники провели чергові матчі в національних лігах. «Реал» у домашньому поєдинку чемпіонату Іспанії з Андрієм Луніним у запасі сенсаційно програв удома «Вільярреалу» — 2:3 (Пау Торрес, 16, у свої ворота, Вінісіус, 48 — Чуквуезе, 38, 80, Моралес, 70) та відстає від лідера «Барселони» на 12 очок (плюс у каталонців ще одна гра в запасі), практично втративши шанси на чемпіонський титул.

Відеоогляд матчу «Реал» — «Вільярреал» — 2:3

В свою чергу, «Челсі» з Михайлом Мудриком, який вийшов на заміну на 68-й хвилині, зіпсував Лемпарду повернення в клуб, програвши в гостях «Вулверхемптону» — 0:1 (Матеус Нуньєс, 31) і посідає в турнірній таблиці чемпіонату Англії лише 11-е місце.

Відеоогляд матчу «Вулверхемптон» — «Челсі» — 1:0

Нагадаємо, що мадридці та лондонці і в минулому сезоні протистояли один одному у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і тоді успіху досяг «Реал». У першій зустрічі Королівський клуб виграв на Туманному Альбіоні (3:1), але у поєдинку у відповідь зміг уникнути серії пенальті лише завдяки голу в додатковий час (2:3).

Цього разу букмекери знову бачать фаворитом мадридців. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Реала» приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,70, на виграш «Челсі» — 5,00. Вищі у команди Анчелотті й шанси на вихід до півфіналу — 1,53 проти 2,37 у англійців.

Ще в одному матчі ігрового дня на арені «Сан-Сіро» зійдуться представники серії А «Мілан» і без п'яти хвилин чемпіон Італії «Наполі». Додаткової інтриги протистоянню колишніх клубів Андрія Шевченка та Дієго Марадони додає той факт, що 2 квітня у поєдинку чемпіонату країни міланці сенсаційно розгромили команду Лучано Спаллетті у Неаполі — 4:0. Щоправда, у букмекерів «Наполі» — невеликий фаворит. Ставки на успіх «Мілана» приймають з коефіцієнтом 2,87, на мирний результат зустрічі — 3,20, на перемогу неаполітанців — 2,50.

У прямій трансляції на території України поєдинки «Реал» — «Челсі» та «Мілан» — Наполі" покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

12 квітня (середа)

«Реал» — «Челсі» 22:00 MEGOGO

«Мілан» — «Наполі» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що чвертьфінальні поєдинки у відповідь відбудуться в Лондоні та Неаполі 18 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» розгромив «Барселону» і пробився до фіналу Кубка Іспанії.

Фото ФК «Реал»

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