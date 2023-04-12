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Суспільство та люди

Зарплат «в конвертах» більше не буде: чим «загрожує» українцям вступ країни до ЄС

11:50 12 квітня 2023
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У зв'язку з поданням Україною заявки на вступ до Євросоюзу, відповідні органи ЄС провели оцінку нашої сфери оподаткування і поставили їй тверду «двійку».

Тож задля того, щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки, пише OBOZREVATEL з посиланням на звіт Європейської комісії.

Експерти визнали, що український ПДВ (20%) відповідає нормам Євросоюзу.

Але нашій країні потрібно покращити електронний режим переміщення товарів.

В Україні немає правил щодо податку на вихід з юрисдикції, не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.

Загалом із значних проблем, які неможливо миттєво подолати, — це зловживання. Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків.

Стати повноцінним членом ЄС за наявності десятків схем ухилення від оподаткування буде неможливо.

Українці мають звикнути, що сплата податків — це конституційний обов'язок кожного громадянина.

Ще гірша ситуація у сфері соціальної політики та зайнятості. Цей кейс в ЄС оцінили на одиницю (початковий рівень). Експерти зазначили, що в Україні Існують проблеми з технікою безпеки на роботі, велика проблема з неофіційним працевлаштуванням (що пов'язано з ухиленням від податків). Необхідно змінити законодавство, що забезпечує гендерну рівність, удосконалити систему трудових перевірок.

Для того, щоб досягти норм, які діють у Європейському Союзі, необхідно:
- розпочати ефективно перевіряти, чи працюють українці офіційно;

- знизити рівень тіньової зайнятості;

- забезпечити рівність прав жінок та чоловіків.

Також в нас є проблеми з вільним переміщенням працівників. Україна демонструє початковий рівень підготовки у сфері вільного переміщення працівників (оцінка — одиниця). Українським роботодавцям потрібно створити такі умови, щоб у майбутньому вони могли легко найняти працівника з будь-якої країни ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав лист-заявку європейським лідерам із закликом прийняти Україну до Європейського Союзу ще на початку 2022 року. Президент вважає, що Україна, яка здобуває перемогу над росією, стане членом ЄС.

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