Можете вгробити автомобіль: названо 5 головних помилок водіїв на автомийці

Купуючи автомобіль, багато водіїв перш за все думають про сигналізацію, щоб крадії не вкрали машину або не пошкодили її.

Але автовласники самі можуть завдати шкоди авто, якщо не будуть дотримуватись певних правил на автомийці.

Фахівці виділили п’ять типових помилок, які допускають автомобілісти під час миття транспортного засобу, пише «Апостроф».

По-перше, автомобільні експерти радять їздити на автомийку хоча б раз на тиждень. Чим більше бруду на автомобілі — тим складніше його усунути без наслідків для лакофарбового покриття. А контакт зі щітками, особливо для сильно забрудненої машини, може бути згубним.

По-друге, перепад температур дуже шкодить машині. Саме через різкий перепад температур у лакофарбовому покритті виникають непомітні мікротріщини. Згодом вони пропускатимуть вологу, що спровокує корозію. Щоб уникнути подібної ситуації варто перед літнім сезоном провести додаткове полірування.

Якщо не повністю висушити численні елементи кузова, замків, це загрожує тим, що взимку можна не потрапити в машину. Тому варто простежити, щоб на автомийці також насухо протерли ущільнювачі дверей та кришку паливного бака.

Експерти не радять мити підкапотний простір під надто високим тиском. Сучасні автомобілі рясніють різними датчиками та іншою електронікою. Крім того, вода під високим тиском легко проникає в отвори блоків керування. Пошкоджена проводка, пошкоджені радіатори або навіть збита фарба — це те, що чекає після такої мийки.

Також не треба підносити «сопло» «керхера» надто близько до кузова. Хоч так ефективніше збивається бруд, особливо у районі арок, але тиск потоку води може становити 140 бар, а це серйозне випробування для лакофарбового покриття. Поверхневий захисний шар вібрує, і фарба може покритися мікротріщинами.

Раніше «ФАКТИ» писали про автомобілі, які в Україні легко продати навіть з пробігом.

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