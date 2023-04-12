Принца Гаррі можна зрозуміти: стало відомо, чому один з синів Чарльза III воював в Афганістані, а інший залишався вдома

Схоже, у принца Гаррі з'явився ще один привід для образ на королівську сім'ю — у ЗМІ оприлюднили причини, через які королева Великобританії відправила його на війну, а Вільяма залишила в Лондоні.

Про це пише The Daily Mail.

Про це розповів генерал Майк Джексон для документального фільму ITV «Справжня корона» (The Real Crown).

Виявляється, рішення про те, чи мають принци брати участь у військовому конфлікті з представниками руху «Талібан», покійна королева обговорювала з ним.

І, за словами Джексона, він порушив протокол та правила про нерозголошення, розкриваючи подробиці своєї приватної аудієнції з монархинею.

«Вона висловилася дуже зрозуміло. Вона сказала: «Мої онуки забрали мій шилінг, тому вони мають виконувати свій обов'язок» (ідіома, яка означає «мої онуки будуть служити в армії, хочуть вони того чи ні». — Авт.), — згадує воєначальник.

Спочатку обговорювалося, що поїдуть обидва — і Вільям, і Гаррі. Але після того, як королеві виклали повну інформацію про можливі ризики, з якими стикаються британські збройні сили в Афганістані, вона взяла паузу, щоб подумати.

За словами Марка Канна, директора Фонду британських збройних сил, який взяв участь у зйомках, принц Вільям дуже хотів вирушити на Близький Схід. Після закінчення університету Сент-Ендрюс Вільям, як і його молодший брат, пройшов 44-тижневий курс навчання в Королівській військовій академії Сандхерст. У грудні 2006 року його призвали до армії, де до 2008 року він служив у Палацовій кавалерії, а потім був прикріплений до Королівських ВПС. Принц не мав бойового досвіду, але він хотів його отримати.

Однак після роздумів Єлизавета II ухвалила рішення, що її старший онук повинен залишитися в Лондоні через його статус спадкоємця британського престолу.

«Було вирішено, що для Вільяма, як спадкоємця спадкоємця британського престолу, ризик занадто великий. Але для його молодшого брата ризик був прийнятний», — розповідає Майк Джексон.

Як відомо, Гаррі прослужив в армії (щоправда, з перервами) 15 років, дослужившись до звання майора. Він мав два «бойові відрядження» до Афганістану — у 2007−2008 та 2012−2013 роках.

Нагадаємо, саме молодший син нинішнього короля Британії став тим, хто так і не зміг попрощатися з покійною Єлизаветою II.

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