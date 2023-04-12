Роналду залишився без головного тренера в «Аль-Насрі» та обрав нового зіркового наставника для команди

Саудівський «Аль-Наср» після нульової нічиєї з «Аль-Фейхою» в чемпіонаті Саудівської Аравії прийняв рішення звільнити з посади головного тренера Руді Гарсію.

Як повідомляє іспанська Marca, причиною розставання з фахівцем стали не лише результати в поточному сезоні («Аль-Наср» посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого «Аль-Іттіхада» на три очки), але й непорозуміння та не найтепліші відносини з лідерами команди, зокрема і з п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» португальцем Криштіану Роналду.

Також іспанські ЗМІ стверджують, що тепер головною метою босів «Аль-Насра», з подачі зіркового Роналду, став португальський фахівець Жозе Моуріньйо. Щоб переманити Особливого з «Роми», контракт із яким у «вовків» діє до літа 2024 року, саудівський клуб не пошкодує будь-яких грошей, а самому фахівцю готовий запропонувати зарплату у 60 млн євро за дворічну співпрацю.

Роналду працював під керівництвом Моуріньйо в "Реалі"

Сам Моуріньйо, за даними джерел, серйозно розглядає цю пропозицію, оскільки неодноразово в інтерв'ю висловлював бажання працювати з Криштіану Роналду, якого він тренував у мадридському «Реалі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду в дебютному матчі за «Аль-Наср» підбили око.

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram