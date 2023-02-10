Кріштіану Роналду набив купу голів у ворота команди ексфутболіста «Динамо» (відео)

Португалець Кріштіану Роналду, який підписав контракт із «Аль-Насром» з Саудівської Аравії, видав фантастичний матч у футболці нового клубу. Команда форварда, якому 5 лютого виповнилося 38 років, у поєдинку чемпіонату країни розгромила в гостях «Аль-Вехд» з ексдинамівцем Жерсоном Родрігесом у складі — 4:0, а п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» забив усі чотири голи (на 21-й й, 40-й, 53-й з пенальті та 61-й хвилинах).

Зазначимо, що перший влучний удар став для ексфорварда «Реала», «Ювентуса» та «МЮ», який ніяк не міг забити з гри в офіційних зустрічах з 27 жовтня минулого року (тоді у Лізі Європи у футболці «МЮ» він вразив ворота українського голкіпера «Шерифа» Максима Коваля), ювілейним, 500-м, у національних чемпіонатах. До речі, останній раз нападник оформляв покер у вересні 2019 року, тоді Роналду відзначився чотирма голами за збірну Португалії у грі проти Литви.

Крім того, новачок «Аль-Насра» відірвався від найближчого переслідувача Ліонеля Мессі за кількістю хет-триків у кар'єрі (61 проти 56).

Додамо, що завдяки цій перемозі «Аль-Наср» з 37 очками після 16 матчів вийшов у лідери чемпіонату Саудівської Аравії. У «Аль-Шабаба» теж 37 пунктів, але, по-перше, на одну гру більше, а по-друге, гірша різниця забитих та пропущених м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду оформив «дубль» у поєдинку проти команди Ліонеля Мессі.

Фото ФК «Аль-Наср»

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