В тимчасово окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза: у Генштабі ЗСУ назвали причину

Протягом 413-ї доби протистояння повномасштабному російському вторгненню ворог завдав по Україні 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Серед цивільного населення є поранені.

Наступальні дії ворога тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — загалом там було відбито 34 атаки ворога, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагаючись взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки. На зазначеній ділянці підрозділи Сил оборони відбили близько 18 атак ворога.

Також наступальні дії ворог вів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках — в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Там окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись «живим щитом» — школярами та викладацьким складом. Так, в місто Скадовськ Херсонської області впродовж останніх днів прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Тим часом у тимчасово захопленому росією місті назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Його спричинила окупаційна «влада», яка значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий БпЛА типу «Орлан — 10», а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію противника.

Останній бойовий здобуток зафіксували на відео. Непросту ціль вразила польська САУ «Краб».

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував дії українськких військових у зв'язку з витоком розвіданих США в період підготовки української армії до контрнаступу,.

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