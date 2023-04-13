«Це буде миротворчий акт у глобальному масштабі»: Зеленський закликав банкірів до якнайшвидшої конфіскації фінансових активів росії (відео)

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою участь у зустрічі, присвяченій фінансовій підтримці України у Вашингтоні за участі представників ЄС, МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Тема — передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя», — сказав президент у відеозверненні та додав: «Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста».

За його словами, всі російські активи, у тому числі й ті, що належать посадовцям та алігархам, мають піти на компенсацію збитків України та українців. «Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора», — підкреслив він.

Володимир Зеленський зазначив, що вже зараз потрібно працювати над конкретними механізмами направлення заморожених російських активів на компенсацію збитків та чітко заявити, що активи рф, у тому числі й Центрального банку, будуть конфісковані.

«Це буде саме миротворчий акт — в глобальному масштабі. Потенційні агресори повинні це бачити. Можуть бути різні формати рішень, але що швидші і дієвіші будуть рішення, то надійнішим і довготривалішим буде мир після цієї війни», — заявив Зеленський.

До речі, у Вашингтоні була підписана угода між Україною та Світовим банком про надання додаткових 200 млн доларів на відновлення української енергетики. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, разом з цією фінансовою інституцією наша держава готує до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. «Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», — зазначив він. Прем`єр також повідомив, що партнери нададуть Україні 115 млрд доларів довгострокової підтримки.

«Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $ 14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні президент емоційно відреагував на відео зі стратою російськими окупантами українського військового, пообіцявши, що вбивці нестимуть відповідальність.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаля

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