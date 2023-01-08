Ще одна країна готова рятувати українців від агресії рф: як оформити тимчасовий захист у Румунії

Як і інші країни Євросоюзу, Румунія надає захист українським біженцям під час російської агресії.



На тимчасовий захист у Румунії можуть розраховувати громадяни України, які проживали на території України до 24 лютого та члени їх сімей.



Особи, які не мають українського громадянства, але вони легально проживали на території України до 24 лютого і можуть підтвердити це документально, також можуть претендувати на такий захист. Важливо, що для того, щоб скористатися тимчасовим захистом у Румунії, ці люди повинні довести, що вони не можуть повернутися до своєї країни на безпечних та тривалих умовах.



Існують також випадки, коли у наданні тимчасового захисту в Румунії може бути відмовлено.

Як отримати тимчасовий захист у Румунії



Подати заявку на отримання тимчасового захисту в Румунії можна протягом 90 днів після прибуття до країни. Для цього потрібно звернутися до румунських органів влади — прикордонну поліцію або Генеральну інспекцію з питань імміграції, або Регіональний центр процедур та розміщення шукачів притулку.

Також потрібно надати такі дані: ім'я та прізвище, дата народження, громадянство, стать, дані особи, дані про рідних, дані про сім'ю, адресу в Румунії.



Крім того, необхідно пред'явити документи, що підтверджують легальне перебування на території України до 24 лютого. А також документи, що підтверджують родинні зв'язки членів сім'ї.



Свідоцтво про проживання в Румунії видається на рік, але є можливість продовжити його ще на рік. Будь-яка особа, яка отримала тимчасовий захист у Румунії, зобов'язана дотримуватися чинного законодавства, зокрема законодавства про правовий статус іноземців.



Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Румунії, мають право на:



- безкоштовне проживання у таборах тимчасового розміщення;

- отримання гуманітарної допомоги;

- працевлаштування на румунському ринку праці;

- діти та студенти — доступ до освіти;

- доступ до безкоштовної медичної допомоги;

- подорожі країнами Європейського Союзу в межах 90 днів на 180 днів календарного року.

- соціальну допомогу;

- право на фінансову допомогу.



Українці, які обрали Румунію як країну для тимчасового захисту, можуть також розраховувати на фінансову допомогу від міжнародних організацій.



Фінансова допомога для осіб, які отримали захист у Румунії, становить 200 євро на дорослого та 300 євро на дитину. Її має вистачити, щоб задовольнити базові потреби.



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