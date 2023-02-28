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Кричав від болю: Артему Пивоварову стало зле просто на сцені

22:31 28 лютого 2023
Артем Пивоваров

Популярний український артист Артем Пивоваров серйозно травмувався під час виступу в польському місті Бидгощ. Співак співав та активно рухався, потім став на край сцени, поставивши ногу на стовпчик. Та коли повернувся до середини сцени, то послизнувся і впав. Артем схопився за ногу й закричав від болю.

Йому допомогли вийти за лаштунки та викликали швидку. Відео, як медики надають йому допомогу з’явилося в Інстаграм артиста.

Артем не уточнив, як травмувався, проте показав, що після маніпуляцій повернувся до глядачів та закінчив виступ. Але вже не танцював. Він виконував пісні, сидячи на стільці.

Відпочивати після інциденту Пивоваров не став. Вже за кілька днів він виступив на мітингу в Парижі на підтримку українського народу. Українці та місцеві мешканці зібралися на головній площі французької столиці, щоб показати свою небайдужість, віру в перемогу України та готовність підтримувати український народ всіма можливими способами. Організатором заходу виступило Посольство України у Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джамалі стало погано перед виступом у Польщі. Її виступ був під загрозою зриву.

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