Допомагали росіянам «працевлаштуватись» в Євросоюзі: в Києві викрили масштабну аферу

У Києві ліквідували масштабну схему продажу підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Євросоюзу. З їх допомогою російські лікарі намагалися «легалізуватися» за кордоном, констатували в СБУ.

Причетним до оборудки виявилося керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.

За гроші фігуранти пропонували клієнтам «допомогу» у виготовленні фальшивих документів для підтвердження кваліфікаційного рівня медперсоналу в країнах ЄС нібито від імені МОЗ України.

Фейкові дипломи і печатки

До переліку підробок входили рекомендаційні листи, довідки про набутий досвід, сертифікати доброчесності та документи про успішне закінчення профільних навчальних курсів.

Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі.

Для них ділки виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати «Good Standing», які необхідні для роботи в зарубіжних медустановах.

Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами МОЗ України про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів так званої «л/днр».

Печатка Горлівського "вузу"

Вартість таких «послуг» становила до 3 тис. доларів залежно від кількості необхідних «документів». Оплату зловмисники отримували на банківські картки або ж «кешем». Встановлено, що за місяць «фірма» могла «допомогти» до 40 «замовникам».

За даними слідства, «схему» організував підприємець з Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Тут він відкрив «громадську організацію», орендувавши три офіси, і створив інтернет-ресурси, які займались її «розкруткою».

Під час обшуків співробітниками поліції і спецслужби було виявлено:

комп’ютери, флеш-носії та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

чорнову бухгалтерію;

27 печаток медустанов у рф і на тимчасово окупованих територіях України;

пристрої для виготовлення відтиску печаток;

підготовлені до продажу фальшиві документи.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, напередодні СБУ також ліквідувала схеми переправки ухилянтів за кордон за допомогою підробних документів.

Фото СБУ

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram