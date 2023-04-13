Це вказує на нові плани Кремля: російські десантники отримали зброю, якої у них раніше не було

Російські повітряно-десантні війська в Україні отримали термобаричні реактивні систем залпового вогню ТОС-1А. Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки.

«На 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу цих систем військовим. Високоруйнівний ТОС-1А, який росія називає „важким вогнеметом“, зазвичай використовується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше офіційно не був пов'язаний з десантними військами».

Переведення ТОС-1А на озброєння даного роду військ вказує на майбутню роль десантників у наступальних операціях в Україні.

«Ймовірно, це частина зусиль із відтворення ВДВ після важких втрат у перші дев'ять місяців війни», — припустили в британській розвідці.

Нагадаємо, що за інформацією генпрокурора Андрія Костіна, вибух в Оленівці в липні минулого року, де загинули українські військовополонені, здійснила російська термобарична зброя.

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