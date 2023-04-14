Сьогодні Страсна п'ятниця — день, коли потрібно зосередитись на головних завданнях свого духовного життя і не відволікатись на другорядні справи, радять астрологи.

Також сьогодні важливо розраховувати тільки на власні сили, оскільки чужі підказки зможуть нашкодити. Водночас правильні дії та максимум зусиль приведуть до успіху, йдеться на ресурсі Ukr.Media.



Овен

З професійної точки зору це не сприятливий день: у вас набагато краще виходить відпочивати і розважатися, ніж вирішувати робочі завдання. Натомість з'являються чудові ідеї, які згодом вдасться втілити у життя; вони дозволять отримати значний прибуток і заслужити загальну повагу.

День добре підходить для організації та відвідування світських заходів, буде можливість повеселитися щиро. Ви чудово ладнаєте і з новими знайомими, і з близькими. Ймовірний початок романтичних стосунків.

Телець

Плідний день. Ви сповнені енергії та ентузіазму, здатні впоратися зі справами, які іншим не під силу. З'являються нові ідеї щодо роботи; для багатьох представників знаку реалізація задумів стане початком стрімкого кар'єрного зростання. Тельці-керівники можуть вирішувати кадрові питання, наймати нових працівників.

Нескладна фізична робота, заняття спортом бадьорять та покращують настрій. Добре складаються поїздки, день чудово підходить для того, щоб вирушити на екскурсію в компанії друзів або здійснити невелику романтичну подорож.

Близнюки

Спокійний день, який чудово підходить для того, щоб довести до кінця розпочаті раніше справи, вирішити питання, які довгий час не давали спокою вам і вашим близьким. Однак треба мати на увазі, що зірки підтримують тих, хто не чекає біля моря погоди, а робить усе можливе для досягнення успіху. Серйозне ставлення до будь-якої роботи та самодисципліна дуже важливі.

Деяким Близнюкам доведеться взяти на себе відповідальність за інших людей, на плечі представників знаку можуть лягти нові сімейні турботи. Цей день підходить для того, щоби почати щось змінювати у своєму житті; поки варто робити обережні, обдумані кроки у вибраному напрямі.

Рак

Вдалий день для вирішення фінансових питань, укладання угод, у тому числі великих. Можна домовлятися про довгострокову співпрацю, зустрічатись з потенційними роботодавцями, підписувати договори. Бажані ділові контакти з представниками протилежної статі: порозумітися буде значно простіше.

Не виключені нові романи, зокрема службові. Яким би сильним не було ваше захоплення, голови ви не втратите — і саме тому уникнете багатьох проблем, з якими зіткнулися б на вашому місці представники інших знаків.

Лев

Перспективний день; будьте уважні і не проґавте ті цікаві можливості, які він відкриває перед вами. Імовірний успіх у справах, причому, швидше за все, він буде результатом не ваших зусиль, а вдалого збігу обставин. Від вас буде потрібно лише в потрібний час опинитися в потрібному місці, а потім не розгубитися і вибрати правильну лінію поведінки.

Можливі грошові надходження, деякі Леви отримають значні суми, необхідні реалізації давно обдуманого бізнес-плану. З погляду романтичних стосунків день не найвдаліший, але ви будете надто зайняті іншими справами, щоб помітити це.

Діва

Сприятливий день із погляду спілкування. Він підходить для того, щоб відновити якісь давні зв'язки, порозумітися з людьми, з якими довго не вдавалося порозумітися. Це стосується і ділової галузі, і особистих відносин. Варто звертати увагу на поради, особливо якщо вони йдуть від людей, у досвіді та здоровому глузді яких у вас немає сумнівів.

Керуючись тлумачними підказками, ви не припуститеся помилок, які могли б призвести до великих неприємностей. Можливість навести лад у справах, розібратися з фінансовими питаннями, оформити потрібні документи. Будьте обережні та уважні до самого вечора: варто вам трохи розслабитися, і ймовірність помилок помітно зростає.

Терези

День досить складний, тому, чим би ви не займалися, будьте обережні та уважні. Дуже важливим є порядок у всьому, що пов'язано з фінансами. Розсіяні представники знаку ризикують втратити значну суму або стати жертвою пограбування. Будь-які домовленості щодо довгострокового співробітництва укладайте з людьми, у надійності яких у вас немає жодних сумнівів.

Зберегти гармонійні відносини з близькими вдасться, якщо ви відкладете обговорення фінансових та майнових питань, не намагатиметеся відстояти свою точку зору не зважаючи на все. Постарайтеся провести вечір з тими, хто вам дорогий — це допоможе забути про турботи дня, що минає.

Скорпіон

Ви чудово справляєтеся з вирішенням поточних завдань, невеликими справами, які потребують уваги. У глобальні довгострокові плани доведеться внести корективи, ви зробите це швидко та вчасно. Можна проявляти ініціативу — це стосується і професійної сфери, і особистих стосунків; у будь-якому випадку ваші помилки будуть гідно оцінені.

Бажано обмежитися невеликими покупками; навряд чи вам вдасться правильно розпорядитися значною сумою. Добре складаються поїздки, особливо якщо ви вирушаєте в них із професійною чи комерційною метою.

Стрілець

Складні питання у цей день вирішуються швидко та вдало, бо вам вдається виділити головне, правильно розставити пріоритети. Добиватися успіхів у роботі допомагає ділове чуття; воно буде дуже гострим протягом усього дня. Добре проходять ділові переговори, можна обговорювати з партнерами будь-які питання щодо співпраці, а можна поговорити з власним керівництвом про збільшення зарплати чи нову посаду.

Сприятливий день для поїздок та прогулянок, зміни обстановки та контактів із новими людьми. Ви покажете себе з кращого боку, і багато хто побачить у вас приклад для наслідування.

Козоріг

День складний, але і він може скластися відносно успішно, якщо ви оберете правильну лінію поведінки. По-перше, важливо налаштуватися на позитивний та оптимістичний лад; повірте, що похмурість і насупленість вас анітрохи не прикрашають. По-друге, треба пам'ятати, що найнадійніший спосіб досягти успіху — це співпраця, рівноправне партнерство. Не намагайтеся командувати оточенням, вимагати від нього виконання всіх ваших бажань, а якщо все ж таки віддаєте розпорядження — пояснюйте, чому їх слід виконати.

Вдалий день для придбання комп'ютерів та іншої техніки, необхідної для роботи, а також засобів зв'язку. Козорогів, які на перше місце ставлять інтереси сім'ї, чекають гарні новини.

Водолій

Дуже добрий день для роботи. Все, що ви робите сьогодні, вам на користь. Можуть з'явитися нові професійні обов'язки та завдання. Навантаження збільшаться, але й платитимуть за працю більше, так що багато Водоліїв будуть задоволені розвитком подій. Ви добре ладнаєте з колегами, не виключено, що на зміну суто діловим відносинам прийдуть дружні чи навіть романтичні.

Вдалий день для укладання угод, деяким представникам знаку вдаються різноманітні авантюри, в інших з'являється можливість швидко отримати прибуток. Можливі незаплановані подорожі, які порушать звичний розпорядок, але подарують позитивні емоції.

Риби

Ви поводитеся так, ніби прагнете привернути загальну увагу, продемонструвати найекстравагантніші свої звички, найнезвичайніші властивості свого характеру. Вас помітять, у цьому немає сумнівів; але якщо ви хочете не тільки показати себе, а й завоювати симпатії оточення, варто бути стриманішими.

Важливо розділяти професійні та особисті інтереси, не дозволяти емоціям впливати на ваші рішення щодо роботи, майна, фінансів. Можливий несподіваний успіх, отримання прибутку, на який ви не розраховували, або дорогого подарунка.

Також важливо пам'ятати, що крім Страсної п'ятниці, сьогодні за Східним календарем — день Веселого (Водяного) тигра.



Водяний Тигр — дуже розумна істота, крім того, він має надзвичайне терпіння. Щоб досягти своїх цілей, він застосовує силу тільки у крайніх випадках — перед цим в хід йдуть вмовляння та перемови.

Ворогом Водяного Тигра не захоче стати ніхто, адже він володіє такими якостями, як знання, самоконтроль, особиста впевненість в собі.

«Будьте сьогодні обережні в розмовах з будь-ким, щоб не ляпнути зайвого потім довго не ліквідовувати наслідки своїх слів. Також сьогодні розпочинайте справи, для яких потрібне велике везіння — шанси на підсумковий успіх значно збільшаться», — радять знавці Східної астрології.

Щодо ситуації на фронті та загальної ситуації в країні, згідно з прогнозом нейромережі Chat GPT, у 2023 році Україна має подолати відразу кілька складних політичних та економічних проблем на шляху до стабільності, попри зовнішній тиск. Разом з тим, війна росії проти українського народу, ймовірно, продовжить загострюватися.

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