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Гороскоп

Загострення війни і не тільки: нейромережа Chat GPT склала гороскоп для нашої країни до кінця року

19:13 12 квітня 2023
Нейромережа

Революційна нейромережа Chat GPT, яка нещодавно стала доступною і в Україні, зробила прогноз для України принаймні до кінця 2023 року. І хоча, як виявилося, штучний інтелект не вірить у астрологію, але прогноз все ж склав — на основі поточних подій і трендів у країні та світі, пише сайт Нового каналу.

Найперший висновок мережі полягає у тому, що війна росії проти українського народу, ймовірно, продовжить загострюватися. Разом з тим, Україна скоріше за все відчує прогрес у модернізації та реформуванні власної економіки та інших інституцій.

У політичному плані нас теж чекають певні потрясіння, враховуючи тривалу боротьбу країни із внутрішньою корупцією та політичною поляризацією. Зрушення вперед будуть можливі через створення нових політичних партій і появу нових лідерів, але, зазначає нейромережа, навряд чи зміни стануть критично серйозними.

Порятунок для економіки, яка занепадає після пандемії COVID-19, проте змушена фінансувати тривалу військову оборону проти повномасштабного збройного вторгнення рф, може бути знайдено в агросекторі та ІТ-індустрії, які, за оцінками штучного інтелекту, стрімко розвиваються, і можуть забезпечити певну стабільність і можливості для економічного зростання.

Таким чином, у 2023 році Україна має подолати одразу кілька складних політичних та економічних проблем на шляху до стабільності та прогресу, а ще й діючи всупереч зовнішньому тиску.

Нагадаємо, двічі переможець проекту «Битви екстрасенсів» та експерт містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов зізнався, що ще напередодні війни з росією у 2014 році він мав віщий сон. За його словами, щось «хороше» з Україною має трапитися вже цієї весни.

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