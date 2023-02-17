Названо ТОП-5 бюджетних іномарок з найнадійнішими моторами

Експерти, які працюють на автомобільному ринку, назвали найнадійніші автомобілі з довговічними двигунами.

Вони також склали рейтинг бюджетних автомобілів з 1,6-літровими двигунами.

На перше місце фахівці поставили Toyota Corolla з силовою установкою 1ZR-FE потужністю 124 л. Без ремонту машина може проїхати до 400 тисяч км, пише uamotors.

На другому місці розташувалися Hyundai Solaris та Kia Rio з двигунами G4FC. За своєчасного ремонту машини можуть пройти до 350 000 км.

Третє місце посів Renault Logan-Sandero, оснащений двигуном H4М. Цього агрегату вистачає на 300 000 км.

На четвертому місці знаходяться автомобілі компанії Nissan — Sentra і Note, обидва з HR16DE, що вважається аналогом H4М. Двигун може протриматись до 300 000 км.

П'яте місце розділили Skoda Rapid із CWVB під капотом та Volkswagen із мотором CWVA. Обидва агрегати обходяться без ремонту протягом 250 000 км. Однак мотори страждають підвищеною витратою олії.

Нагадаємо, експерти також назвали найкращі дизельні авто, які можна купити в Україні.

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