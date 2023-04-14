Спустився у затоплений підвал і увімкнув світло: під Києвом трагічно загинув молодий чоловік

В Україні через дощі в річках Дніпро та Десна триває підняття води.

Внаслідок несприятливих погодних умов на території Київської області почастішали випадки підтоплень в приватному житловому секторі.

Про трагічний випадок у селі Пісківці, де у затопленому підвалі загинув чоловік від ураження струмом, розповів керівник обласного главку Нацполіції Андрій Небитов.

«Спускаючись у затоплений підвал, 29-річний молодик із власної необережності увімкнув світло. Від ураження струмом він загинув на місці», — повідомив Небитов.

Він закликав громадян дотримуватись правил техніки безпеки й берегти своє життя.

У КМДА повідомили, що у столиці теж прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів.

Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

Мешканців закликають бути обережними, дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, у березні у Вишневому під Києвом двоє підлітків залізли на вантажні вагони та отримали ураження струмом. Один хлопець загинув на місці, другого з опіками обличчя 1-го ступеня та гострим шоком доправили до лікарні.

Раніше у Нових Петрівцях під Києвом від удару електричного струму загинув 14-річний хлопчик, який торкнувся до трансформатора.

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