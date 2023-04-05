Так не можна: Юрій Горбунов висловився про виїзд з України Винника та Ями

Телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов, який разом з дружиною Катериною Осадчою та двома маленькими синами живе у Києві, висловився про зникнення популярного співака Олега Винника та виїзд до США хореографа Влада Ями.

Юрій каже, що після початку повномасштабного вторгнення поведінка зірок, яких вважав своїми друзями, здивувала.

«Найбільше за час війни мене, мабуть, розчарував Влад Яма або Олег Винник. Я не знаю, де він і що з ним. Хоча ми друзі. Просто це все треба було якось пояснити. Так не можна зникати. Я намагався йому дзвонити, але він слухавку не бере. А ти ж не будеш 100 разів дзвонити. Я думаю, що треба було якось інакше це зробити. Я навіть не скажу, що вони мене розчарували, вони мене здивували. Знаючи їхній характер і вчинки до війни, якось це мало бути інакше», — сказав Юрій Горбунов в інтерв’ю Славі Дьоміну.



*Олег Винник

Але телеведучий не засуджує своїх колег. Аргументує це тим, що не знає причин такої поведінки, обставин, в яких опинилися артисти. За словами Горбунова, хореограф, ймовірно, вже не повернеться до України й будуватиме своє життя в США.

«Думаю, що Влад Яма не повернеться до України. Я взагалі не знаю, як люди будуть ставитися до наших колег, які в такій ситуації. Мені здається, що люди в нас добрі, вони пробачать. Війна звичайно оголює якісь наші нерви, ну і як ти можеш казати Владу він правий чи він не правий? З точки зору громадянської позиції — може й ні, а з точки захисту сім'ї і власної персони — мабуть, так. Зрозуміти його можна, але вчинив би так я? Мабуть, що ні», — сказав Горбунов.



*Влад Яма

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що однією з версій зникнення Олега Винника з публічного простору є хвороба артиста. Також пишуть, що артист зосередився на своєму здоров’ї та допомозі ЗСУ: Роман Недзельський розповів, що той купує автівки для захисників. А тарологи кажуть, що він просто втік до Німеччини та чекає, поки закінчиться війна.

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