Просочіть марлю коньяком: як зберігати паску, щоб вона не зачерствіла

Світлий Великдень — одне з найважливіших церковних свят на рік. Господині вже ведуть активну підготовку до майбутньої урочистості, яка у 2023 році випадає на 16 квітня. Ті, у кого є час, печуть паски самостійно, інші воліють купувати їх у супермаркеті і не витрачати свій час. Часто трапляється таке, що святкова випічка з'являється задовго до настання свята. Але зберегти її до Великодня не так просто, адже паски можуть зачерствіти.

Щоб паски не зачерствіли, треба дотримуватись кількох правил:

використовуйте замість звичних сухих дріжджів свіжі, ідеальним варіантом вважаються пресовані;

додавайте в начинку сир;

використовуйте для випікання одноразові формочки, зроблені з паперу;

як тільки паска випечена, її треба відразу покрити глазур'ю — це допоможе скоринці не зачерствіти.

Наші прабабусі використали простий спосіб. Для того, щоб якомога довше зберегти свіжість паски, вони не клали випічку туди, де зберігався житній чорний хліб. Багато в чому це пов'язано з тим, що продукт може передати випеченим паскам свій аромат.

Найкращі варіанти зберігання великодніх пасок

Сучасні господині мають найпростіший і перевірений спосіб зберігання пасок. Як тільки ви дістали випічку з духовки, її відразу ж треба накрити злегка вологим кухонним рушником і поставити в каструлю з кришкою. Бажано, щоб це була емальована ємність.

Є ще один перевірений спосіб зберігання паски — використання поліетиленового пакету. Але тут слід бути обережними, і перед тим, як помістити паску в пакет, їй треба дати час на охолодження. Будьте готові до того, що у вас на це піде до 4 годин, адже що не зробиш заради того, щоб святкова випічка збереглася якнайдовше!

Якщо вам треба зберегти свіжість паски протягом тижня, а то й більше, тоді треба взяти марлю і добре її просочити коньяком або ромом. Після цього обернути випічку марлею та покласти в целофановий пакет. Бажано зав'язати та винести в холодне місце. В результаті ви продовжите свіжість паски на 6−10 днів.

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