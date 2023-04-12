«Мармурові» яйця на Великдень: як пофарбувати в домашніх умовах
У великодній кошик господині обов'язково разом з пасками, салом, ковбасами та іншими продуктами кладуть крашанки.
Існує безліч способів фарбування та прикраси яєць. Пропонуємо приготувати до свята найкрасивіші «мармурові крашанки».
За цим рецептом вони виходять оригінальні в оформленні, блискучі.
Найголовніше, такі яйця виходять нешкідливими оскільки використовується лушпиння цибулі та звичайна медична зеленка.
Мармурові яйця будуть чудовою окрасою святкового великоднього столу.
Для того, щоб пофарбувати яйця, знадобиться:
- лушпиння цибулі;
- 5 сирих яєць;
- миска з холодною звичайною водою;
- 1 ч. л. солі;
- ножиці;
- нитки;
- 1 флакон зеленки (20 мл);
- 5 прямокутних або квадратних шматочків марлі;
- соняшникова рафінована або нерафінована олія.
Сам процес показано на відео.
Також можна пофарбувати яйця у каркаде. Для цього у воду додати 1 столову ложку оцту. Опустити в чай каркаде яйця, засипати листям й дати настоятися. Витягнути яйця на серветку й дати охолонути. Наприкінці змастити готові яйця олією.
Раніше ми розповідали, які яйця краще вибрати для фарбування на Великдень, щоб вони мали яскравий колір.196
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