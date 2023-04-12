37.32 / 37.94 40.42 / 41.18
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Мармурові» яйця на Великдень: як пофарбувати в домашніх умовах

19:58 12 квітня 2023
яйця

У великодній кошик господині обов'язково разом з пасками, салом, ковбасами та іншими продуктами кладуть крашанки.

Існує безліч способів фарбування та прикраси яєць. Пропонуємо приготувати до свята найкрасивіші «мармурові крашанки».

За цим рецептом вони виходять оригінальні в оформленні, блискучі.

Найголовніше, такі яйця виходять нешкідливими оскільки використовується лушпиння цибулі та звичайна медична зеленка.

Мармурові яйця будуть чудовою окрасою святкового великоднього столу.

Для того, щоб пофарбувати яйця, знадобиться:
- лушпиння цибулі;
- 5 сирих яєць;
- миска з холодною звичайною водою;
- 1 ч. л. солі;
- ножиці;
- нитки;
- 1 флакон зеленки (20 мл);
- 5 прямокутних або квадратних шматочків марлі;
- соняшникова рафінована або нерафінована олія.

Сам процес показано на відео.

Також можна пофарбувати яйця у каркаде. Для цього у воду додати 1 столову ложку оцту. Опустити в чай каркаде яйця, засипати листям й дати настоятися. Витягнути яйця на серветку й дати охолонути. Наприкінці змастити готові яйця олією.

Раніше ми розповідали, які яйця краще вибрати для фарбування на Великдень, щоб вони мали яскравий колір.

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це підживлення, і через 2 дні ваша розсада гарантовано стане «жирною» та «кремезною» (відео)

люди

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

Штраф за порушення ПДР

Штраф 1 445 грн або позбавлення прав: на водіїв чекає покарання за популярне порушення

Алла Пугачова з чоловіком

Пугачова та Галкін готуються до від’їзду з Ізраїлю: названо причину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту