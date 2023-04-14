Приготувати зможуть навіть діти: рецепт швидкої шоколадної паски без дріжджів (відео)

Львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт, завжди радує наших читачів рецептами смачної випічки, розказала, як приготувати шоколадну паску без дріжджів.

За її словами, таку паску можуть приготувати навіть діти. А виходить вона смачною та м'якою.

«Паску за цим рецептом можна і варто готувати разом з дітьми! Її можуть приготувати навіть діти! Це справді дуже простий і легкий рецепт! І пасочки виходять дуууже смачними, супер шоколадними, м’якими та вологими!» — пише Лілія.

Інгредієнти на 3 шт. d=7 см, h=10 см:

борошно — 150 г

какао темне — 15 г

яйця — 2 шт.

цукор — 100 г

ван. цукор — 1 п.

масло — 100 г

молоко — 100 мл

сода — 1 ч.л.

оцет — 1 ст.л.

Для глазурі:

шоколад — 50 г

олія — 1 ст.л.

Як готувати паску, господиня показала у відео.

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