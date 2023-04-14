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Поки Ані Лорак зраджує Україну: Налчаджиоглу показав «найкращі моменти зі своїм коханням»

16:30 14 квітня 2023
Налчаджиоглу зі своєю дівчиною

В той час як колишня українська співачка Ані Лорак докладає максимум зусиль задля того, щоб заробити криваві російські рублі, виправдовується перед росіянами, її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу живе повним щасливим життям.

Це видно зі знімків, які наречена турецького бізнесмена розмістила напередодні в Instagram.

На них Мурат разом зі своєю обраницею, українською візажисткою Лілією Реус.

«Найкращі моменти з моїм коханням», — написала вона.

Такі світлини з таким написом розмістив і сам Мурат.

На фото Лілія — в роздільному купальнику кольору лайма, Налчаджиоглу — у синіх плавках. Пара обіймалася та гуляла пляжем.

Реус 10 квітня повідомляла, що відпочинок вони проводять у Домінікані.

«Які ви гарнюні», «Ви дуже гарні», «Це, певно, актори?», «Вы очень милые Счастья вам и любви», — пишуть читачі у коментарях.

Здається, пара випромінює щастям та любов'ю, на відміну від того образу, в якому часто постає Ані Лорак — суцільні скандали, суперечки та «розбірки».

Можливо, річ у тому, що ексчоловік Кароліни зробив правильний вибір, і тепер насолоджується життям, а його колишня пішла по «зовсім неправильному» шляху.

Нагадаємо, у Ані Лорак зараз настали не найкращі часи. Її концерти скасовують, фінансове становище бажає кращого. Відомий український блогер Беспалов припускає, що запроданка навіть завела піар роман, щоб хоч трохи підзаробити.

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