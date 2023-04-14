Підвело серце: стало відомо про смерть родички Пугачової

В родині Алли Пугачової, яка зараз разом з чоловіком Максимом Галкіним готується до від'їзду із Ізраїлю, сталась трагедія. Померла колишня невістка співачки, 48-річна Вікторія Фадєєва. Жінка пішла з життя ще восени минулого року, однак журналісти про це взнали тільки теперь.

«Віка померла уві сні. Серце зупинилося», — цитують слова джерела російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, Фадєєва була дружиною племінника Примадонни, Влада Пугачова. Після розлучення Вікторія виїхала з москви і тихо жила з цивільним чоловіком. Після смерті у жінки залишилися двоє синів. Молодшого, який був народжений у шлюбі з племінником співачки, ще в ранні роки забрала під опіку зіркова бабуся. Алла Борисівна переживала за долю дитини, адже його батьки страждали від наркотичної залежності.

Влад Пугачов з дружиною Вікторією та сином

Заборонені речовини доводили Вікторію і Влада до критичного стану: кілька років тому Фадєєва навіть впала в кому, а в Пугачова віднялися ноги. На щастя, пара змогла знайти в собі сили вилікуватися від згубних пристрастей. А невдовзі почали дотримуватися здорового способу життя.

Зараз молодший син колишнього подружжя перебуває в сім'ї водія Примадонни: Ігор Польшиков офіційно всиновив дитину й оточує її батьківською любов'ю. Утім Алла Борисівна, яка має добре серце, продовжує підтримувати спадкоємця, попри наявність у нього нової сім'ї. Подейкують, що виконавиця подарувала йому нерухомість у москві.

Нагадаємо, Максим Галкін нещодавно показав улюблене фото дружини, а Крістіна Орбакайте записала пісню-привітання для матері до дня її народження.

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