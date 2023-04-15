Чи включать період безробіття до страхового стажу і як це вплине на розрахунок пенсії: коментар експерта

В Україні через війну сильно виросло безробіття — за минулорічними даними, у центрах зайнятості було зареєстровано близько 200 тисяч українців. Більшість із них — жінки. Важливо знати, що реєстрація статусу безробітного дозволить внести такі періоди до страхового стажу, що згодом вплине на розрахунок пенсії.

Як пише видання «На пенсії», відповідно до статті 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу, серед іншого, включаються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.

Йдеться про періоди отримання допомоги з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), а також допомоги з часткового безробіття на період карантину (встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Видання звертає увагу на так звану оптимізацію зарплати, що передбачено статтею 40 вищезазначеного закону. На вибір особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу поспіль за умови, що зазначені періоди у сумі становлять не більше ніж 10% тривалості страхового стажу.

Зазвичай процес оптимізації зарплати здійснюється в автоматичному режимі без участі пенсіонера — комп'ютерна програма сама визначає, який період краще видалити. Теоретично, невигідний період отримання допомоги з безробіття може бути виключений із розрахунку пенсії, тобто потрапити до загальної кількості місяців, що підлягають оптимізації.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди:

строкової військової служби;

навчання;

догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, за пенсіонером, який за висновком медичної установи потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005;

страхового стажу під час карантину, з місяця запровадження карантину у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення;

страхового стажу під час військового стану, з місяця його запровадження та протягом трьох календарних місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що цього року українці, яким виповнюється 60 років, не зможуть оформити пенсію за віком, якщо вони не мають 30 років стажу. В такому разі призначення пенсії відкладається до 63 років. У 65-річному віці пенсія нараховується за наявності 15 років страхового стажу.

Фото Pixabay

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