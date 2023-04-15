Один із найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України завершив кар'єру та пообіцяв «всіх порвати»

37-річний ексфорвард збірної України Євген Селезньов, який не може приїхати до рідної Макіївки через погрози окупантів оголосив про завершення ігрової кар'єри.

«Прощальний матч планую провести в Ужгороді, — розповів Селезньов в інтерв'ю сайту Sport.ua. — Зберу людей, з якими грав разом та проти кого грав — Ярмоленка, Мудрика, Шапаренка, багатьох інших. Покличу туди дуже гарну компанію. Сподіваюся, приїдуть друзі-хокейчики — Варламов, Бабинець. Звісно ж, цей матч буде благодійним.

Поки що ж закінчив кар'єру, бо перестав отримувати від цього футболу задоволення. Точніше, не від футболу, а від того, що відбувається довкола нього. Не бачу сенсу бути там, де немає гри, а ведуться якісь ігрища. Це не моє. Вважаю, що не можна ображати хлопців, ставитися до них не як до людей.

Прийде час, і я обов'язково дам велике інтерв'ю, яким підведу межу під усією моєю кар'єрою. Там розповім, що сталося та як усе було. Я їх усіх порву, коли даватиму це інтерв'ю, бо люди навколо футболу — це пройдисвіти".

Додамо, що за свою кар'єру футболіст, який має 58 матчів та 11 забитих м'ячів у складі національної збірної, виступав в Україні за «Шахтар», столичний «Арсенал», «Дніпро», «Колос» та «Минай», а також пограв у чемпіонатах Туреччини («Карабюкспор», «Акхісар Беледієспор», «Бурсаспор») та Іспанії («Малага»). Ставав чемпіоном та володарем Кубка України, двічі вигравав Суперкубок країни, завоював Кубок УЄФА-2008/2009 та виходив до фіналу Ліги Європи-2014/2015, а також ставав володарем Кубка та Суперкубка Туреччини. За показником результативності у чемпіонаті України (117 голів) поступається лише двом футболістам в історії — Максиму Шацьких (124) та Сергію Реброву (123).

Крім трофеїв в Україні, Селезньов також став володарем Кубка та Суперкубку Туреччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи Фернандо Льоренте на прізвисько Вантажівка пішов із футболу.

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