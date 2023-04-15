Угруповання найманців «Вагнер» усіма засобами намагається знайти бійців для участі у війні проти України. Зараз про це говорять родичі викрадених російських солдатів.

Понад 100 російських солдатів, ймовірно, зникли в Луганській області після того, як відмовилися підписувати контракти з російським найманським угрупуванням «Вагнера». Про це повідомляє видання «Астра», яке поспілкувалося з кількома родичами солдатів.

Згідно з повідомленням, солдатів спочатку зібрали на території росії. Їм сказали, що їх відправлять до Ростовської області на навчання. Замість цього їх відвезли в українську Луганську область. Там їх «продали як худобу» групі «Вагнера», йдеться у повідомленні.

«Мій чоловік і його товариші по службі мали бути доставлені військовим вантажним літаком Іл-76МД до Ростова-на-Дону в польовий табір. Їх відправили трьома літаками, на кожному з яких було по 170 осіб», — розповіла дружина зниклого безвісти російського окупанта.

За її словами, ніхто з командирів не супроводжував їх, коли їх забирали. Мобілізованих росіян завантажили у вантажівки і повезли на полігон. Вночі вони перетнули кордон.

У телефонній розмові з російськими родичами інший солдат повідомив: «Вони вже водять нас під дулами автоматів, і все». За його словами, приїхало близько 30 представників групи найманців «Вагнера». Він також попередив, що люди зі зброєю погрожували відібрати у солдатів телефони.

За його словами, члени групи «Вагнера» врешті-решт змусили солдатів підписати контракти. Згідно з повідомленням, вони мали сформувати підрозділ під назвою «Вовки». Після того, як частина солдатів відмовилася підписати контракт, зв'язок з ними перервався.

Нагадаємо, на росії зробили цинічну заяву щодо насильницької страти воїна.

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