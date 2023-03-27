«П'ять місяців на фронті. Все ще чекаємо на військову техніку»: рашисти скаржаться на командування

Телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, що розповів нещодавно резонансні подробиці про протистояння між ПВК «Вагнер» і російським міноборони, опублікував звернення мобілізованого окупанта. Рашист приїхав з Москви вбивати українців на Запорізькому напрямку, однак скаржиться на погану підготовку та відсутність озброєння:

«Зібрали нас у жовтні, без учебки, без нічого. Сказали, що все будемо проходити там, на місці. Десь тиждень ми просиділи в Московській області, потім нас перекинули на південь, недалеко від Мелітополя. Розселили і сказали „чекати“. Півтора місяця нас там тримали. Дали нам якісь сараї під охорону, назвали їх „важливими об'єктами“ — і все. Просто коротали час хто як міг. Думали, що так вся служба пройде, і за підсумком повернемося назад у Москву. Потім нагорі у когось переклинило мізки, і вони вирішили, що ми якісь Рембо-Шварценеггери, і нас терміново потрібно відправляти в бій. Так, відразу після Нового року нас відправили на передок».

Як йдеться у листі рашиста, серед них немає жодного з бойовим досвідом.

«Найдосвідченіші з нас — це списані років 15 тому майори, коротше, вони з нами на одному рівні, — жаліється росіянин. — Ну це ще пів біди. А ось реальна біда в тому, що ми тут фактично вже третій місяць, і за цей час нам не дали жодної одиниці військової техніки. Взагалі. Типу там, у тилу, вона нам була не положена, а тут про нас просто забули. До того ж начальство щосили намагається „пробити“ її у всіх, у кого може. За два місяці поневірянь нам з панського плеча дісталося кілька гармат. Тільки возити їх нам нічим! Ні тягачів, ні просто КамАЗа якогось нам не знайшли».

То ж поки ЗСУ дає гідну відсіч рашистам і готується йти в контрнаступ вже цієї весни, окупанти сидять, імітуючи «бурхливу діяльність і стрілянину з гармат».

Як повідомлялося раніше, щоб стримати український наступ, кремль планує залучити ще близько 400 тися російських контрактників.

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