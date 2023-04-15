Неправильне харчування і неправильне зважування: п'ять причин, чому не вдається скинути зайву вагу

В наш час багато людей страждають на надмірну вагу і прагнуть її позбутися. Проте, не у всіх це виходить. Відомий Telegram-канал «Здорова їжа» назвав причини, чому не виходить скинути вагу.

Причина 1: Калорійність вашого раціону перевищує витрату калорій. Ця причина — найпоширеніша серед тих, за якими навіть при активних заняттях фітнесом вага стоїть на місці.

Причина 2: Чи правильно ви зважуєтеся? Як це не дивно, друга за поширеністю причина — зламані ваги і неправильне зважування. Основні правила такі: зважуватися треба вранці, натщесерце і, бажано, після туалету і без одягу.

Причина 3: Неправильне харчування в дні тренувань, навіть дотримуючись принципів правильного харчування і займаючись спортом, можна зашкодити схудненню. Швидше за все, причина в тому, що в дні занять ви харчуєтеся не правильно: не їсте 2 години до і 2 години після тренування.

Причина 4: Вам не вистачає кардіонавантажень. А це — перший жироспалювач в спортивному залі, який, до того ж, зміцнює серцевий м’яз. Тому, якщо ваша мета саме позбутися зайвої ваги — кроком руш на степпер або бігову доріжку.

Причина 5: У вас йде жир, але при цьому росте м’язова маса. Звичайно ж, не можна практикувати одні лише вправи. Краще всього чергувати їх з масажем і спокійними вправами, що повторюються, на певні групи м’язів.

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