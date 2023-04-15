37.34 / 38.05 40.80 / 41.59
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Неправильне харчування і неправильне зважування: п'ять причин, чому не вдається скинути зайву вагу

19:05 15 квітня 2023
Зайва вага

В наш час багато людей страждають на надмірну вагу і прагнуть її позбутися. Проте, не у всіх це виходить. Відомий Telegram-канал «Здорова їжа» назвав причини, чому не виходить скинути вагу.

Причина 1: Калорійність вашого раціону перевищує витрату калорій. Ця причина — найпоширеніша серед тих, за якими навіть при активних заняттях фітнесом вага стоїть на місці.

Причина 2: Чи правильно ви зважуєтеся? Як це не дивно, друга за поширеністю причина — зламані ваги і неправильне зважування. Основні правила такі: зважуватися треба вранці, натщесерце і, бажано, після туалету і без одягу.

Причина 3: Неправильне харчування в дні тренувань, навіть дотримуючись принципів правильного харчування і займаючись спортом, можна зашкодити схудненню. Швидше за все, причина в тому, що в дні занять ви харчуєтеся не правильно: не їсте 2 години до і 2 години після тренування.

Причина 4: Вам не вистачає кардіонавантажень. А це — перший жироспалювач в спортивному залі, який, до того ж, зміцнює серцевий м’яз. Тому, якщо ваша мета саме позбутися зайвої ваги — кроком руш на степпер або бігову доріжку.

Причина 5: У вас йде жир, але при цьому росте м’язова маса. Звичайно ж, не можна практикувати одні лише вправи. Краще всього чергувати їх з масажем і спокійними вправами, що повторюються, на певні групи м’язів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як схуднути без фізичних вправ та назвали шість овочів, які допоможуть схуднути швидко.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Обов’язково підживіть розсаду цим препаратом: томати й перець швидко підуть в ріст, а врожай буде в 5 разів більший (відео)

Оформлення допомоги організації

Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо додаткові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Годинник-гороскоп у Празі

Дратівливість Близнюків, рішучість Левів та оптимізм Стрільців: гороскоп на 15 квітня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту