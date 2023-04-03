Можна їсти у будь-якому вигляді: шість овочів, які допоможуть схуднути швидко

Люди, які прагнуть скинути зайві кілограми, користуються різноманітними дієтами та способами, зокрема, тібетським, випиваючи натще дві склянки води.

Втім, є продукти, які можна їсти без обмежень та не гладшати, стверджує ресурс «Здорова їжа». Йдеться про шість овочів:

Буряк, який можна їсти в будь-якому вигляді: сирий, запечений або варений. Його також можна поєднувати з іншими овочами.

Морква, яка допомагає покращити обмін речовин, вона багата на каротин, який забезпечує організм вітаміном А і підвищує пружність шкіри. Втім, цей овоч через велику кількість цукру може посилювати апетит — її не рекомендують їсти на ніч.

Капуста — білокачанна, броколі, китайська, цвітна чи будь-яка інша.

Шпинат, який, за твердженням дієтологів, допомагає знизити кількість жиру на животі.

Червоний болгарський перець, в якрму замало калорій, але багато поживних речовин. Він надовго надає відчуття поживності та завдяки клітковині та капсаїцину сприяє зниженню ваги.

Селера, всі частини якої їстівні: і стебла, і коріння, і насіння. Цей овоч сприяє схудненню як у сирому вигляді, так і приготованим.

Матеріал «Картопля, банани та горіхи: чому від цих продуктів не варто відмовлятися тим, хто намагаєтеся схуднути» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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