У столиці росії, яка обстрілює Україну, у 2023 році скасували мітинги та ходи, присвячені 1 Травня. Про це повідомило ТАСС із посиланням на заступника голови Федерації незалежних профспілок росії Олександра Шершукова.

За його словами, у Москві не буде ходів та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів.

Шершуков уточнив, що причиною скасування є досить високий рівень терористичної небезпеки, у тому числі у регіонах, що знаходяться далеко від місця проведення військової спецоперації.

Шершуков наголосив, що саме тому першотравневі демонстрації у 2023 році потрібно проводити в іншій формі.

Як писали «ФАКТИ», раніше співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко оголосив про премію у розмірі щонайменше 20 мільйонів гривень за «подарунок путіну» на 9 травня. Він встановив премію українському виробнику БПЛА, чий літак долетить та приземлиться на Червоній площі у москві 9 травня.

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