«Зоря» за три хвилини обіграла «Дніпро-1» та наблизилася до другого місця: відеоогляди матчів чемпіонату України

У суботу, 15 квітня, поєдинками в Ужгороді, Києві та пристоличній Ковалівці продовжився 21-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 21-й тур

15 квітня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Дніпро-1» — 2:0 (Русин, 55, Герреро, 58 — Довбик, 90+3). Юніорські склади — 2:1.

Сусіди по турнірній таблиці зустрілися на стадіоні імені Валерія Лобановського у столиці. На полі не найкращої якості номінальні господарі забили вже в дебюті зустрічі, але арбітри після перегляду відеоповтору скасували взяття воріт через офсайд. Після цього ближчими до успіху були вже дніпряни — чого вартий лише удар Довбика головою в поперечину після навісу Піхальонка.

Але все ж таки успіх у цей день був на боці підопічних Патріка ван Леувена. Протягом трьох хвилин, з 55-ї по 58-у, луганчани забили двічі та довели матч до перемоги (лише в компенсований час Довбик скоротив відставання в рахунку), яка дозволила наблизитися до «Дніпра-1», що йде на другому місці, на відстань у два очки.

«Металіст» (Харків) — «Верес» (Рівне) — 5:5 (Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець, 82 — Блізніченко, 18, з пенальті, 59, з пенальті, В. Шарай, 23, 55, Хондак, 36). Юніорські склади — 0:3.

Обидві команди підійшли до поєдинку, маючи за плечима невтішні серії — «Металіст» не перемагав в УПЛ в останніх 13 матчах, а «Верес» у дев'яти. Не вдалося комусь перемогти і у звітному поєдинку, але він подарував божевільну інтригу. У підсумку команди забили на двох десять (!) м'ячів, повторивши рекорд результативності чемпіонату України (стільки ж м'ячів було забито в матчі між «Динамо» та донецьким «Металургом» — 9:1 у жовтні 2013-го), а також ставши найрезультативнішим поєдинком у нинішньому сезоні.

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:1.

Безпрограшна серія «Олександрії» за Руслана Ротана триває. Під керівництвом фахівця, який одночасно з роботою в команді з Кіровоградської області тренує національну та молодіжні збірні України, олександрійці провели вже сім матчів, у яких за однієї перемоги цілих шість (!) разів зіграли внічию.

14 квітня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Довгий, 40 — Ванат, 16). Юніорські склади — 0:0.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Вишневський, 4). Юніорські склади — 2:2.

«Інгулець» (Петрово) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Мілько, 41). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 49 очок (20 матчів);

2. «Дніпро-1» — 45 (20);

3. «Зоря» — 43 (21);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (21);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Металіст 1925» — 22 (21);

10. «Інгулець» — 22 (20);

11. «Минай» — 21 (21);

12. «Чорноморець» — 20 (20);

13. «Верес» — 20 (21);

14. «Рух» — 19 (20);

15. «Металіст» — 19 (21);

16. «Львів» — 13 (20).

Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

У поєдинках 21-го туру УПЛ у неділю, 16 квітня, зіграють «Шахтар» — «Львів» та «Чорноморець» — «Ворскла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на 90+4-й хвилині вирвав перемогу в останньої команди УПЛ.

Фото СК «Дніпро-1»

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