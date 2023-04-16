Сьогодні неділя, та ще й Великдень — світлий та продуктивний час для багатьох знаків Зодіаку. Тому варто намагатися прожити його весело й бадьоро, наповнивши яскравими фарбами та добрими ділами, радять астрологи.

Також 16 квітня бажано нести у світ добро та виявляти щире ставлення до оточуючих, пише інформаційний портал Ukr.Media.

Овен

Сприятливий день для спілкування. Він підходить для обговорення будь-яких питань, але насамперед — пов'язаних із фінансами, сімейним майном, цінними речами. Овни дуже практичні, нічого не випускають з поля зору, швидко справляються з сімейними справами і знаходять спосіб чудово провести вільний час.

Зверніть увагу на своє здоров'я: є небезпека нездужання, загострення хронічних захворювань. Краще відмовитися від кулінарних експериментів, оскільки є небезпека отруєнь та харчової алергії.

Телець

Ви йдете до своєї мети безперервно, навряд чи це сподобається оточуючим. Але результати майже блискучі, так що ви будете задоволені собою. Якщо збираєтесь на важливу зустріч, візьміть із собою молоду жінку, якій можете довіряти — її присутність виявиться дуже корисною.

Іноді ви поводитесь занадто прямолінійно, це може не сподобатися вашим близьким. Однак знайти спільну мову все ж таки вдасться, і конфлікту не виникне. Важливо міркувати холоднокровно і усвідомлювати усі свої дії.

Близнюки

Дуже зручний день для спілкування, участі в різноманітних семінарах, конференціях, презентаціях. Ви справляєте гарне враження на оточуючих, зав'язуєте цікаві знайомства. Будь-кого ви здатні переконати у своїй правоті, бажаючих заперечувати вам практично не знаходиться.

Надзвичайно високий творчий потенціал, у вас з'являються численні ідеї, але чи їх вдасться оцінити правильно. Добре, якщо поряд буде людина, здатна відокремити розумні плани від порожніх фантазій. Можливі цінні подарунки.

Рак

Ви працюєте з непідробним ентузіазмом і по-справжньому захоплюєтеся тим, чим зайняті, тому досягаєте значних успіхів. Виникають хороші ідеї, що стосуються комерційної діяльності, деякі Раки вигадають, як отримати прибуток зі свого хобі.

Можуть виникнути нові справи, причому у великій кількості; ви з ними чудово впораєтеся. На жаль, у цього дня є і недоліки. Імовірні напади дратівливості, гніву. Найбільше через них страждають ваші близькі люди.

Лев

Ви починаєте день у хорошому настрої, і це багато в чому визначає перебіг подій. Проблеми вдається вирішити, перепони — подолати. Добре братися за нові справи, масштабні та важливі; ймовірно, що вдасться втілити у життя давні задуми. Ваш ентузіазм заразливий; якщо вам потрібна команда однодумців — починайте їх шукати сьогодні.

У другій половині дня настрій може зіпсуватися, ви станете більш дратівливими та нетерплячими. У цей час краще обмежити спілкування, відмовитись від обговорення гострих питань.

Діва

День обіцяє успіхи та перемоги, прогрес у справах. Вам вдається приймати правильні рішення, уникати пасток, не припускатися помилок, які могли б перешкодити руху вперед. Не пропустіть сприятливий момент для того, щоб поспілкуватися з впливовими особами: вони можуть підтримати багато ваших починань, у тому числі фінансово.

У другій половині дня посилюється сприйнятливість, інтуїція стає гострішою. Ви здатні проникнути в саму суть будь-яких процесів та подій, розібратися у причинно-наслідкових зв'язках. До ваших порад прислухаються навіть наймудріші люди.

Терези

Можна вирішувати важливі питання, робити щось корисне для себе та оточуючих. Ви рішучі та енергійні, навряд чи можна уявити таку перешкоду, яка встоїть перед вашим натиском. Успішними виявляються ризиковані витівки, ви здатні багато що поставити на карту та виграти ще більше.

Вам хочеться розширити коло спілкування і зав'язати нові знайомства. Самотні представники знаку здатні зробити необачні вчинки, піддатися почуттям. Проте тим, хто вже знайшов свою «половинку», вдається протистояти численним спокусам.

Скорпіон

Ви нарешті зможете зайнятися справою, яку з різних, але дуже поважних причин довго відкладали. Немає жодних перепон для самореалізації, творчі натури не можуть поскаржитися на брак натхнення. Навіть найпростіші та тривіальні завдання ви вирішуєте дуже оригінальними методами.

День не підходить для нових знайомств, краще обмежитися спілкуванням з людьми, яких ви давно знаєте та любите. Крім того, небажані довгі переїзди та подорожі: всі вони швидше стомлюватимуть вас, ніж радуватимуть.

Стрілець

Вплив позитивних тенденцій буде сильним, а ви вміло ним скористаєтеся. Для успіху потрібно не так вже й багато: вірити в себе і погоджуватися на всі цікаві пропозиції. Вам неважко опинитися в центрі уваги, коли ви цього захочете, і так само легко піти в тінь, якщо в цьому виникне потреба.

Навколишні готові допомогти вам у реалізації будь-яких ідей, навіть найабсурдніших; будьте готові вчасно зупинити своїх дуже старанних помічників. Близькі охоче йдуть назустріч, близька людина нічого не має проти компромісів.

Козоріг

День навряд чи буде видатним і особливим, зате чудово підійде для вирішення поточних питань, дасть змогу зібратися з думками, визначитися з планами на майбутнє, відкинути все зайве та непотрібне. Можна займатися чужими справами: ви дійсно допомагаєте людям, благотворно впливаєте на їхнє життя.

Не варто ризикувати, грати в азартні ігри, займатися екстремальними видами спорту. Якщо ви подорожуєте за кермом, будьте обережнішими у другій половині дня. Корисно займатися рукоділлям, кулінарією та окрасою житла: такі заняття допомагають досягти душевної рівноваги.

Водолій

Вдалий день для спокійного відпочинку на природі, дозвільного проведення часу. Не варто планувати занадто багато — поспіх і суєта вам протипоказані, так що краще обмежитися невідкладними та нескладними справами. У другій половині дня можливі грошові надходження, подарунки.

Не виключено, що цього дня нагадає про себе якась людина з вашого минулого. Чи ви будете дійсно раді її, але спогади про минулі дні допоможуть розібратися в подіях і тенденціях сьогодення. Спокійно обміркувавши складну проблему, ви знайдете її розв'язання.

Риби

Можна багато чого встигнути, якщо поквапитися, налаштуватися на серйозний лад і не загрузнути в дрібницях. Важливо взяти гарний темп із самого ранку; часу розслабитися та понеділкувати у вас не буде. День підходить для зустрічей, важливих переговорів, спілкування з людьми, які можуть бути корисними, відвідування світських заходів.

Ваша увага та підтримка потрібні близьким людям. Не виключено, що вирішення багатьох сімейних проблем ляже саме на ваші плечі. Деякі Риби отримають інформацію, яка змусить їх змінити плани на майбутнє.

Також не варто забувати, що сьогодні за Східним календарем — день Доброго (Дерев'яного) Дракона, нагадує сайт «Метеопрог».

Дерев'яний (Добрий) Дракон — амбітна, харизматична, владна і щедра істота, ці його якості з часом тільки розвиваються.

Вони завжди повні енергії, легко адаптовуються до будь-яких умов. Дерев'яного Дракона легко приваблюють всякі зовнішні ефекти, його увагою заволодіти вкрай нескладно.

«Спробуйте сьогодні не ускладнювати собі життя, максимально спростивши свої плани. Залиште в робочому графіку одне-два завдання і працюйте над їх виконанням», — радять знавці Східної астрології.

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