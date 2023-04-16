Літак, 4 танки і 560 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Передвеликодній день не змусив російського агресора хоча б знизити бойову активність — протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Донбасі в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка — там протягом доби наші воїни відбили понад 60 атак противника. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не досяг. На Авдіївському напрямку наступальні дії ворога тривали в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, проте знову ж таки були безуспішними. На Мар’їнському напрямку Сили обзахисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали п'ять сусідніх населених пунктів.

Реагуючи на обстріли, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 — по зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Також минулої доби було збито ворожий Су-25.

Загальні втрати ворога протягом минулої доби склали:

особового складу — близько 520 осіб (загалом з початку повномасштабної агресії рф — 182 070);

танків — 4 одиниці (загалом — 3657);

бойових броньованих машин — 10 одиниць (загалом — 7083),

артилерійських систем — 10 (2795);

РСЗВ — 3 (538);

засоби ППО — 1 (284);

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 (5658);

спеціальна техніка — 2 (326).

«Сподіваюся, скоро росіяни прокинуться і здолають божевільний хворий уряд, який хоче тільки грошей», — відреагував на статистику один із іноземних коментаторів.

Нагадаємо, за даними російських правозахисників, на Луганщині понад 100 російських солдатів зникли після того, як відмовилися підписувати контракти з російським найманським угрупуванням «Вагнера».

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