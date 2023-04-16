Обстріляли місто і церкву: минулої ночі ворог вдарив ракетами С-300 по Запоріжжю

Великодньої ночі ворог завдав підлого удару по території Запорізької області, де останніми днями зросла вогнева активність військових рф.

У сусідньому з обласним центром селищі Комишуваха ракета, попередньо С-300, влучила у місцеву церкву, повідомив очільник Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко.

На щастя, службу там не проводили, тож обійшлося без жертв.

А в обласному центрі ворог поцілив у зелену зону.

Перші вибухи містяни почули у місті в 2:43. Всього нарахували 7−8 вибухів.

Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі ще встановлюються.

Нагадаємо, 9 квітня в результаті російського обстрілу приватного сектору Запоріжжя загинули 50-річний батько і 11-річна донька, а 2 березня під час обстрілу було зруйновано цілу багатоповерхівку.

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