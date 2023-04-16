Розговітися після посту легко: оригінальний рецепт чудового Великоднього пирога

Субота, 15 квітня- останній день Страсного тижня та останній день Великого посту, який вважається одним з найсуворіших у християнській вірі.

Під час посту людина не вживає м'ясної та білкової їжі тваринного походження. Організм перестає виробляти ферменти, які могли б розщеплювати такі продукти.

Звичайно, виходити з посту треба правильно, поступово вводячи в раціон м'ясо, яйця та молочні продукти.

Блогерка Олена Грищенко пропонує зробити це за допомогою чудового Великоднього пирога.

«Паски, крашанки, ковбаса… Так це все традиційно, смачно та буденно. Щоб трішки урізноманітнити святковий стіл, пропоную дуже смачний та оригінальний пиріг, якій стане окрасою вашого свята», — написала вона на сайті з рецептами.

Інгредієнти

Тісто:

200 г вершкового масла

1 яйце

300 г борошна

Пару ложок крижаної води

дрібка солі

Начинка:

500 г курячого фаршу

400 г грибів

2 цибулини

2 зубчики часнику

10 перепелиних яєць

400 г шпинату

200 г твердого сиру

Яйце до змащування пирога

Приготування



Борошно просіяти, потерти вершкове масло, додати сіль та яйце й замісити тісто. Якщо тісто дуже круте, додати холодну воду поступово по одній столовій ложці. Тісто замотати у харчову плівку та залишити на 30 хвилин у холодильнику.

Одну цибулину обжарити разом з фаршем. Дати трохи охолонути. Часник та другу цибулину обжарити разом з грибами. Також дати трохи охолонути. Шпинат обдати гарячою водою та просушити рушником. Яйця зварити та очистити.



Тісто розділити на три частини. Одна частина побільше, а дві інші одинакові. Більшу частину розкачати і викласти у форму так, щоб краї трохи звисали. Викласти фарш, а на нього шпинат. Потім розкачати ще один шматок тіста, викласти на шпинат.



На тісто викласти гриби, на гриби варені яйця. Присипати тертим сиром. Розкачати третю частину тіста, викласти на пиріг, та гарно защипнути краї. Верх змазати яйцем, та випікати до готовності приблизно 40 хвилин при 180 гр.

На жаль, Оксана не залишила відео з приготуванням пирога, тому задля прикладу пропонуємо взяти ролик Руслана Сенічкіна.

Раніше ми розповідали, як приготувати печену підчеревину.

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