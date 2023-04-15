Велика субота-2023: що не можна і що важливо зробити в останній день Страсного тижня та Великого посту

Слідом за Чистим четвергом та Страсною п'ятницею православні та греко-католики відзначають Велику суботу — останній день Страсного тижня та Великого посту. Її ще називають Тихою.

Цього дня господині традиційно готували страви до святкового столу, фарбували яйця, використовуючи лушпиння цибулі, бузину, коріння яблунь, кропиву, горіхи, сухі фіалки.

Також у суботу складався пасхальний кошик, куди окрім пасок (тіло Христове, символ вічного життя) та крашанок (символ нового життя) клали сир та масло (побажання Божої благодаті), шинку та ковбасу (нагадування про жертовність), хрін (коріння віри у Воскресіння) Христа), сіль (символ достатку).

За бажанням, у кошик можна покласти і вино, але лише одного виду — «Кагор», а також ніж, яким нарізали страви на великодньому столі. Кошики починали освячувати після слів священика «Христос воскрес».

Вважається, що великодньої ночі не можна спати. Святково одягнені люди йшли до храмів на всеношну. Іноді під час служби у церковних дворах запалювали вогні. А в будинках, починаючи з Чистого четверга, мала постійно горіти лампада чи свічка.

У різних регіонах є свої великодні традиції. Так, на Гуцульщині вранці у суботу допікалися паски. Поки вони були в печі, жінки та дівчата закінчували робити писанки. Поганою прикметою вважалося сидіти, поки готується великодня випічка. Пращури вірили, що якщо сидіти, то паска осяде, що, у свою чергу, може пророкувати смерть когось із родичів.

Поганою прикметою в суботу перед Великоднем вважалася гучна розмова та веселощі. Оскільки Великий піст ще тривав, люди повинні були обмежувати себе в їжі.

Під забороною — прибирання в будинку та на землі, домашні клопоти (крім підготовки до свята), сварки. Цього дня не можна відмовляти людям у проханнях та допомозі, а також ходити на цвинтар.

Детально про прикмети та традиції Страсного тижня читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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