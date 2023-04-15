Фішка — у кисло-солодкому соусі: запечена підчеревина «з відтінками екзотики» від шефкухаря Миколи Люлька

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом м'ясного рулету з лаваша та сиру, розповів, як приготувати печену підчеревину.

Інгредієнти: -Підчеревина 1100 г

-Часник 4 зуб.

-Корінь імбиру 30 г

-Копчена паприка 1,5 ч.л.

-Коріандр 1,5 ч.л.

-Перець чор. мел. 1 ч.л.

-Сіль 3 ч. л

-Соєвий соус 4 ст. л

-Лавровий лист 2 шт

-Соус кисло-солодкий 140 г Приготування: Всі інгредієнти змішайте, натріть підчеревину, покладіть лавровий лист. Замотайте в пергамент або фольгу в два шари та відправте в холодильник на ніч маринуватись. Розігрійте духовку на 170 градусів, запікайте 2 години. Після дайте відпочити 30 хв.

«Для мене ця страва асоціюється саме з Великоднем. Дуже люблю разом з яйцями їсти, а перед цим битись ними», — написав Люлько.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати рубану домашню ковбасу, а також шинку до святкового столу.

Фото: Depositphotos

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