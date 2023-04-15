Фішка — у кисло-солодкому соусі: запечена підчеревина «з відтінками екзотики» від шефкухаря Миколи Люлька
Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом м'ясного рулету з лаваша та сиру, розповів, як приготувати печену підчеревину.
Інгредієнти:
-Підчеревина 1100 г
-Часник 4 зуб.
-Корінь імбиру 30 г
-Копчена паприка 1,5 ч.л.
-Коріандр 1,5 ч.л.
-Перець чор. мел. 1 ч.л.
-Сіль 3 ч. л
-Соєвий соус 4 ст. л
-Лавровий лист 2 шт
-Соус кисло-солодкий 140 г
Приготування:
Всі інгредієнти змішайте, натріть підчеревину, покладіть лавровий лист. Замотайте в пергамент або фольгу в два шари та відправте в холодильник на ніч маринуватись. Розігрійте духовку на 170 градусів, запікайте 2 години. Після дайте відпочити 30 хв.
«Для мене ця страва асоціюється саме з Великоднем. Дуже люблю разом з яйцями їсти, а перед цим битись ними», — написав Люлько.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати рубану домашню ковбасу, а також шинку до святкового столу.
Фото: Depositphotos105
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