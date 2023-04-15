37.36 / 38.05 40.80 / 41.59
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фішка — у кисло-солодкому соусі: запечена підчеревина «з відтінками екзотики» від шефкухаря Миколи Люлька

13:06 15 квітня 2023
Запечена підчеревина

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом м'ясного рулету з лаваша та сиру, розповів, як приготувати печену підчеревину.

Інгредієнти:

-Підчеревина 1100 г
-Часник 4 зуб.
-Корінь імбиру 30 г
-Копчена паприка 1,5 ч.л.
-Коріандр 1,5 ч.л.
-Перець чор. мел. 1 ч.л.
-Сіль 3 ч. л
-Соєвий соус 4 ст. л
-Лавровий лист 2 шт
-Соус кисло-солодкий 140 г

Приготування:

Всі інгредієнти змішайте, натріть підчеревину, покладіть лавровий лист. Замотайте в пергамент або фольгу в два шари та відправте в холодильник на ніч маринуватись. Розігрійте духовку на 170 градусів, запікайте 2 години. Після дайте відпочити 30 хв.

«Для мене ця страва асоціюється саме з Великоднем. Дуже люблю разом з яйцями їсти, а перед цим битись ними», — написав Люлько.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати рубану домашню ковбасу, а також шинку до святкового столу.

Фото: Depositphotos

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оформлення допомоги організації

Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо додаткові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

розсада

Обов’язково підживіть розсаду цим препаратом: томати й перець швидко підуть в ріст, а врожай буде в 5 разів більший (відео)

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Годинник-гороскоп у Празі

Дратівливість Близнюків, рішучість Левів та оптимізм Стрільців: гороскоп на 15 квітня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту