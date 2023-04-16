Зверніть увагу перед покупкою: шість нових способів дізнатися про реальний пробіг авто

В Україні на вторинному ринку можна придбати машину, пробіг якої на одометрі набагато менший за реальний.

Щоб не потрапити у халепу та не купити машину зі скрученим пробігом, фахівці, які працюють на автомобільному ринку, радять зробити декілька перевірок, пише «Апостроф».



По-перше, треба перевірити автівку за VIN-кодом, використовуючи українську базу даних.

Варто перевірити всю автівку, звернути увагу на кермо, педалі та оббивку сидіння. Зокрема, різницю в стані матеріалу сидінь можна побачити за умови, що експлуатація транспортного засобу становить близько 100 тисяч кілометрів.

Також необхідно звернути увагу на дату випуску автомобіля. У середньому автомобіль наїжджає близько 15−20 тисяч кілометрів на рік. Для встановлення реального пробігу автомобіля, треба вік авто помножити на 20.

Одометр рахує кількість обертів колеса та виводить формулу прохідності автомобіля. Треба оглянути щиток приладів та звернути увагу на можливі сліди пошкодження приладу. Якщо це машина з електронним одометром — достатньо рахувати дані за допомогою програми, яка зможе виявити реальний пробіг автомобіля.

Якщо машину було завезено з-за кордону — її можна легко знайти у базі тієї країни. Зазвичай, такі сайти працюють безкоштовно або за символічну плату за перевірку. На подібних порталах можна знайти усю докладну інформацію про машину.

У сервісній книзі варто перевірити всю інформацію про виконані роботи, а також ТО. Звірити цифри звідти й на одометрі, за формулою порахувати, скільки машина мала на момент запису в книжці й яка цифра наразі прописана на одометрі.

Раніше ми писали про марки вживаних авто, які краще не купувати.

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