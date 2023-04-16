Коштують недорого, але можуть розорити власника: названо ТОП-10 вживаних авто, які краще не купувати

Вибір автомобілів на вторинному ринку величезний — на будь-який смак та гаманець. І деякі моделі коштують напрочуд недорого для свого класу і зовні виглядають цілком презентабельно. Тоді чому їх продають так дешево? Може, автовласники таким чином намагаються їх позбутися?

Причин такого стану справ може бути багато, зазначає авторесурс Твоя машина.

Серед них — низька ліквідність, яка супроводжується надмірною дорожнечею деталей, потрапляння у ДТП, базова комплектація масової моделі та інші.

Тож автоексперти на основі оцінки відгуків автовласників, а також експертних джерел склали ТОП-10 моделей, що сильно втрачають у ціні на вторинному ринку. Купувати їх чи ні — вирішувати лише вам:

1. Mazda 6

2. Ford Focus

3. Volkswagen Tiguan

4. Audi A6

5. Volkswagen Polo

6. Skoda Octavia

7. Daewoo Nexia

8. Jaguar XF I

9. Nissan Primera III

10. Renault Megane

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кого з водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто.

Фото Автоцентр

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