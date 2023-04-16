Коштують недорого, але можуть розорити власника: названо ТОП-10 вживаних авто, які краще не купувати
Вибір автомобілів на вторинному ринку величезний — на будь-який смак та гаманець. І деякі моделі коштують напрочуд недорого для свого класу і зовні виглядають цілком презентабельно. Тоді чому їх продають так дешево? Може, автовласники таким чином намагаються їх позбутися?
Причин такого стану справ може бути багато, зазначає авторесурс Твоя машина.
Серед них — низька ліквідність, яка супроводжується надмірною дорожнечею деталей, потрапляння у ДТП, базова комплектація масової моделі та інші.
Тож автоексперти на основі оцінки відгуків автовласників, а також експертних джерел склали ТОП-10 моделей, що сильно втрачають у ціні на вторинному ринку. Купувати їх чи ні — вирішувати лише вам:
1. Mazda 6
2. Ford Focus
3. Volkswagen Tiguan
4. Audi A6
5. Volkswagen Polo
6. Skoda Octavia
7. Daewoo Nexia
8. Jaguar XF I
9. Nissan Primera III
10. Renault Megane
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кого з водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто.
Фото Автоцентр852
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