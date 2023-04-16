«Уникайте оброблених продуктів»: ефективні способи схуднути після святкового застілля

Надворі квітень, а це означає, що настав час повертати здорову підтягнуту форму. На жаль, це може стати нелегкою справою для тих, хто переборщив з їжею під час свят. Тож пам'ятайте, що потрібно запастися терпінням, наполегливо працювати і ніколи не здаватися, пише видання Кarviva. І дає дієві поради.

Складіть план. Не намагайтеся почати все з чистого аркуша, тому що це не спрацює. Почніть з маленьких кроків і невеликих змін. Потім поступово створюйте більше цілей у міру того, як отримуєте результати. Пийте багато рідини. Вода, трав'яні чаї та детокс-соки підтримують водний баланс. Вживання великої кількості рідини також є хорошою практикою під час програми схуднення. Вона допомагає організму позбутися токсинів і вберігає вас від хвороб, на відміну від напоїв, що містять цукор.

Спаліть зайві святкові калорії за допомогою фізичних вправ, щоб зберегти здоров'я. Вправи необхідні, коли ви намагаєтеся схуднути від переїдання, оскільки вони допомагають прискорити метаболізм. В результаті ви збільшите м'язи (а не вагу!), і ці м'язи допоможуть вам швидше спалювати жирові відкладення! Крім того, достатня щоденна активність важлива не лише для схуднення, але й для підтримання здоров'я в цілому.

Коли ми втомлені, ми, як правило, їмо більше і робимо гірший вибір продуктів. Якщо ви хочете схуднути, то немає кращого способу, ніж висипатися!

Уникайте оброблених продуктів. Натомість їжте цільні, необроблені продукти. Вони корисніші для здоров'я і допоможуть вам знизити вагу. З іншого боку, оброблені продукти шкідливі для здоров'я і сприяють набору зайвої ваги перед святами. Коли ви їсте напівфабрикати, ви не отримуєте поживних речовин, яких потребує ваш організм. Ці продукти також містять багато цукру, жирів і калорій і не допоможуть вам схуднути. Насправді, вони ускладнять цей процес.

Фрукти та овочі містять багато поживних речовин і низьку кількість калорій. Вживання їх у достатній кількості та додавання до щоденного раціону — це хороший спосіб схуднути і залишатися здоровим. Вони допоможуть вам почуватися ситими і задоволеними, а не сприятимуть збільшенню ваги, як це відбувається з обробленими продуктами. Основним фактором, що впливає на збільшення ваги, є час доби, коли ви їсте. Якщо ви робите фізичні вправи, їсте багато фруктів і овочів та п'єте достатньо рідини, але все одно набираєте зайві кілограми, швидше за все, ви їсте в неправильний час.

Їжа перед сном може призвести до збільшення ваги, так само як і вживання великої кількості напоїв з цукром, таких як сік або газована вода. Це тому, що наш організм не так добре метаболізує їжу, коли ми спимо.

Раніше лікарі назвали 5 продуктів, які підвищують кров’яний тиск, тому їх слід уникати гіпертонікам.

Фото: pixabay

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