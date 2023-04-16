Ще більше гарматного м’яса: у рф придумали, як збільшити кількість мобілізованих

У країні-окупантці ухвалили суперечливий закон, який дозволяє здійснювати призов на військову службу в електронному вигляді. Згідно із законопроєктом, відтепер призовникам буде заборонено виїжджати з країни, як тільки вони отримають повістку в електронному вигляді. Досі повістку потрібно було вручати особисто, тому багато росіян уникали призову, оскільки залишалися недосяжними або виїжджали з країни. Солдату навіть не обов'язково читати повістку: вона автоматично потрапляє в базу даних під назвою «Госуслуги».

Критики вказують на те, що новий закон значно полегшить призов солдатів для виряджання в Україну. У росії вже висловлюються побоювання, що подальша мобілізація неминуча. Для цього є вагомі підстави: втрати окупантів на фронті високі.

Керівник загону найманців «Вагнер» євген пригожин, як кажуть, вже запропонував зарплату в розмірі 2700 євро.

росія набирає нових солдатів двічі на рік, навесні та восени. Цього року, згідно з офіційними документами, отриманими CNN, 147 тисяч громадян у віці від 18 до 27 років будуть призвані в період з квітня по липень.

З новим посиленим законом жителям рф уникнути військової служби навряд чи вдасться. Ті, хто не з'явиться на призовну комісію, втратять громадянські права. До них відносяться не тільки право на виїзд з країни, але і кредитні та навіть водійські права, повідомляє «Der Spiegel».

За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), росія може мобілізувати ще до мільйона солдатів.

«Минулої осені було мобілізовано і завербовано близько 300 000 осіб, деякі з них все ще проходять підготовку, деякі вже брали участь у бойових діях», — заявив голова BND Бруно Каль в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Нагадаємо, днями, розвідка повідомляла, що російські війська в Україні отримали нову зброю — термобаричні реактивні систем залпового вогню ТОС-1А. Про втрати ворога за останній період читайте тут.

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