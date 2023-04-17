Від одного року до 10 років в’язниці: винесений вирок обвинуваченим у справі про збитий український пасажирський літак в Ірані

Військовий трибунал Тегерана виніс вироки 10 військовослужбовцям військово-повітряних сил Ірану і Корпусу вартових іранської революції (КВІР) у справі про катастрофу Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Унаслідок трагедії, яка сталася 8 січня 2020 року, загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака.

Іранська інформаційна агенція «Мізан» повідомляє, що головного обвинуваченого, командира комплексу ППО «Тор-М1», було засуджено до трьох років в'язниці за причетність до загибелі пасажирів українського лайнера та десяти років позбавлення волі за порушення наказу. Водночас максимальний строк покарання у подібних справах в Ірані не може перевищувати 10 років, тож сидіти засуджений буде не 13 років — три роки із сукупного покарання скостять.

«Мізан» підкреслює, що це був «один із найважливіших, найделікатніших і найскладніших процесів у країні за останні роки».

В обвинувальному висновку цапом-відбувайлом зробили командира комплексу ППО. Суд дійшов висновку, що він діяв всупереч наказу з командного пункту і всупереч отриманим вказівкам, коли здійснив запуск двох ракет по українському літаку.

«Згідно з оперативним наказом, система ППО перебувала в режимі обмеженого вогню, і запуск ракет без відповідного дозволу з командного пункту був заборонений», — йдеться в судових матеріалах.

Чотирьох військовослужбовців батареї, що обслуговувала систему ППО, з якої було здійснено запуск ракети, засуджено до термінів від одного року до трьох років.

Перед судом також постали командир 5-ї тегеранської бази ППО і начальник зміни тегеранського Центру управління. Кожен із них засуджений до двох років позбавлення волі. До 18 місяців в'язниці засуджено командира тегеранського Центру управління. Командувача регіональних сил протиповітряної оборони засуджено до року в'язниці.

Нарешті, десятим обвинуваченим був колишній командувач військово-повітряними силами КВІР. Він засуджений до року позбавлення волі.

Також агентство «Мізан» стверджує, що Іран виплатить компенсацію за кожного загиблого в цій авіакатастрофі в розмірі 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, Іран визнав, що випадково збив український Boeing. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф фактично заявив, що причиною авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном стала помилка іранської сторони.

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