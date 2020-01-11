Иран сбил украинский самолет: появилось видео предполагаемого запуска ракеты

Украина

В сети появилось видео момента предполагаемого запуска ракеты, сбившей Boeing украинской авиакомпании «МАУ» под Тегераном. Его выложил в Twitter журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт. Напомним, ранее в сети появилось видео извлечения бортовых самописцев с упавшего самолета.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) 11 января 2020 г.

Журналист уверяет, что запись сделана камерой видеонаблюдения, установленной к северо-востоку от населенного пункта Паранд под Тегераном.

Несовпадение времени записи с временем крушения украинского борта автор поста в соцсети объясняет настройками камеры.

Напомним, В Иране признали, что украинский самолет МАУ с 176 людьми на борту сбили ракетой. Пуск ракеты в Иране назвали «непростительной ошибкой». В Офисе президента Украины анонсировали телефонную беседу Зеленского с его иранским коллегой Роухани, по итогам которой украинский президент выступит с обращением.

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