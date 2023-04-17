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«Явний перебір із пластикою та фільтрами»: Аллу Пугачову захейтіли в соцмережі за дивне фото

16:59 17 квітня 2023
Алла Пугачова

Відома російська співачка Алла Пугачова опублікувала пост в Instagram, в якому подякувала шанувальникам за вітання з днем народження.

«Дякую всім, хто привітав мене з днем народження. Здоров'я вам, благополуччя, вірність своїй надії та мрії», — написала Примадонна радянської естради.

Не всі шанувальники позитивно сприйняли пост співачки. Деяким не сподобалося фото, яке опублікувала співачка.

Як писали «ФАКТИ», день народження співачка відзначала без чоловіка Максима Галкіна, який зараз гастролює США та Канадою.

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