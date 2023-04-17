Керівники кількох російських регіонів, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили, що їхні зазвичай гучні військові паради на День Перемоги 9 травня будуть скасовані. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.



«Деякі російські міста, віддалені від України, підтвердили, що планують продовжити святкування Дня Перемоги. Скасовані заходи, найімовірніше, були скасовані в першу чергу через міркування безпеки поблизу кордону, як стверджують офіційні особи. Однак різні підходи підкреслюють, що перед Кремлем стоїть чутлива комунікаційна проблема. путін представляє „спеціальну військову операцію“ в дусі радянського досвіду Другої світової війни. Це повідомлення може викликати все більше занепокоєння у багатьох росіян, які мають безпосереднє уявлення про некеровану і провальну кампанію в Україні».

За даними британської розвідки, вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати.

Від початку російської агресії проти України Міністерство оборони Великої Британії щодня публікує інформацію про перебіг війни, посилаючись на дані розвідки. У такий спосіб британський уряд хоче і протистояти російському наративу, і тримати в узді союзників.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко оголосив про премію у розмірі щонайменше 20 мільйонів гривень за «подарунок путіну» на 9 травня. Він встановив премію українському виробнику БПЛА, чий літак долетить та приземлиться на Червоній площі у москві 9 травня.

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