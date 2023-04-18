Звучать як дрони «шахеди»: у Зеленського хочуть заборонити в Україні деякі автомобілі

В Україні війна, звуки вибухів не рідкість в українських містах та селах. Але шум також створюють машини, які їздять без глушників.

Уряд має намір заборонити таким авто перебувати на наших дорогах.

Про це в етері 24 каналу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



За його словами, влада хоче позбутися таких авто на українських дорогах, оскільки вони створюють багато шуму та часто нагадують за звучанням іранські «шахеди».

Зараз поліція не має регламенту, за яким може забороняти автомобілі без глушників. Відповідний законопроєкт має виправити цю проблему.

«Нардепи мають обговорити та опрацювати це питання. Якщо такі авто справді створюють проблемні звуки, то потрібно розробити законопроєкт, який регламентує це», — сказав Подоляк.

Коли може з'явитися відповідний регламент наразі невідомо.

Раніше ми розповідали, які вживані авто краще не купувати, щоб не втратити всі свої гроші на ремонтах.

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