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Перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона: СБУ затримала співробітника Укрзалізниці

12:50 18 квітня 2023
Затриманий провідник

Контррозвідка Служби безпеки викрила провідника потяга Запоріжжя — Перемишль, який налагодив новий канал втечі «ухилянтів» до країн Євросоюзу.

За повідомленням прес-центру СБУ, цей посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника, де ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.

Облаштований сховок у службовому купе

Вартість такої «послуги» сягала близько 2,5 тисячі доларів, причому кінцева сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Залізничника затримали на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон»).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у березні співробітники СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, які допомагали військовозобов`язаним українцям уникати мобілізації.

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