«Іменем цивілізованого світу»: Смирнов про створення Трибуналу для притягнення до відповідальності путіна&со

У рамках Координаційної групи та інших заінтересованих держав щодо моделі створення та роботи Спеціального міжнародного трибуналу як інструменту відповідальності за злочин агресії, вчинений вищим політичним керівництвом росії, продовжуються експертні дискусії. Про це повідомив заступник керівника ВП Андрій Смирнов.

17 квітня, за його словами, 13 країн підписали спільну заяву, в якій підтримали створення Спеціального міжнародного трибуналу саме на підставі угоди між ООН та Україною та прийняття відповідних рішень з боку ГА ООН.

«Це Албанія, Бельгія, Коста-Ріка, Чехія, Естонія, Гватемала, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Маршалові острови, Північна Македонія та Польща», — розповів Смирнов про міжнародну підтримку. Політик також закликав міжнародну спільноту взяти активну участь у дискусіях щодо створення Трибуналу.

«Ми вважаємо, що Міжнародний трибунал, в роботі якого не застосовуватимуться персональні імунітети, що надаються міжнародним правом вищим посадовим особам держав, найбільше підходить для досягнення цілей (притягнення до відповідальності за злочин агресії). Тому ми закликаємо міжнародну спільноту взяти активну участь в дискусіях щодо створення Трибуналу, в тому числі через рішення Генеральної Асамблеї ООН», — говорить Смирнов.

Він також нагадав, що «на столі» є три відмінних один від одного сценарії заснування та роботи трибунал:

заснування через угоду між ООН та Україною;

заснування через багатосторонній міжнародний договір між державами;

гібридний (інтернаціоналізований) трибунал як складова національної системи судоустрою України.

«Ми переконані, що створення такого механізму саме на основі угоди між ООН та Україною є найкращим варіантом з урахуванням міжнародної легітимності, авторитету та всеосяжності рішень такого Трибуналу та швидкості його створення. Нам не потрібне рішення Трибуналу ім'енем України, нам потрібне рішення Трибуналу іменем цивілізованого світу», — додав він.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку з ситуацією в Україні.

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