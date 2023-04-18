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Підсипте під огірки і урожай «попре» як шалений: наростатиме гарантовано тонами без зупинки (відео)

19:10 18 квітня 2023
Молоді огірки

Як відомо, вирощування огірків має свої секрети. Один з них полягає у правильній підготовці грунту на майбутній грядці.

Проте головною запорукою врожаю є все ж міцна розсада.

Аби покращити її стан, існує безліч способів, зокрема й народних. Так, можна вдатися до використання розчину на основі молока з додаванням порошку куркуми (її господині люблять використовувати для приготування випічки і надання гарного кольору плову).

Отже, розчиніть 1 чайну ложку сухої куркуми в 1 склянці молока 2,5% жирності, потім додайте розчин до 3 літрів чистої води і поливайте розсаду під корінь.

Робити це слід як мінімум раз на 25−30 днів.

До речі, куркуму також радять використовувати на грядці саму по собі — господарі стверджують, що розсипаний порошок на грядці відлякує шкідників.

Також «ФАКТИ» розповідали, що потрібно підлити під розсаду томатів, щоб урожай збирати на місяць раніше.

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